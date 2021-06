Riassunto: OpenLegacy dà forma alla trasformazione digitale di Monoprix

OpenLegacy permette al team diversificato e in continua crescita di Monoprix di creare interfacce di programmazione di applicazioni (application programming interface, API ) quali contributori d’equa importanza per la sua nuova fabbrica di API.

Il progetto intrapreso da Monoprix esemplifica la flessibilità nell'esposizione delle API, debitamente organizzate in base al dominio e sviluppate basandosi su una granularità ben configurata.

Il ritmo sostenuto a cui il progetto sta procedendo dimostra che OpenLegacy rende possibile la creazione rapida di API di qualità ultra elevata.

PRINCETON, New Jersey–(BUSINESS WIRE)–OpenLegacy, che trasforma i sistemi mainframe monolitici in componenti di partenza cloud nativi per l’innovazione, ha annunciato oggi di essere stata selezionata dalla prestigiosa catena francese di punti vendita al dettaglio Monoprix quale piattaforma di integrazione di API preferenziale.

