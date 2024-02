Riassunto: Opengear migliora l’accesso remoto con Smart Management Fabric (SMF) e l’accesso all’IP dinamico su base routing

Un fornitore di gestione Smart Out of Band aggiunge Smart Management Fabric alla sua soluzione di software Lighthouse Automation Edition (AE).

EDISON, N.J.–(BUSINESS WIRE)–Opengear, un’azienda Digi International Inc. (NASDAQ, DGII, www.digi.com ) e un fornitore di soluzioni di gestione sicura e Smart Out of Band, oggi ha lanciato Smart Management Fabric, estendendo il valore e la funzionalità della piattaforma Network Resilience di Opengear con accesso all’IP dinamico su base router.









Lighthouse Automation Edition (AE) e il software di appliance di Opengear sono stati aggiornati per includere il routing dinamico, consentendo una completa sovrapposizione della rete di gestione. Questi aggiornamenti consentono agli utenti o alle macchine, attraverso strumenti di automazione o di configurazione, di collegarsi alle risorse di cui hanno bisogno per accedere o gestire.

