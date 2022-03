Riassunto: OpenGate Capital effettua un investimento in Annex Cloud

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–OpenGate Capital, società di private equity di portata globale, ha annunciato l’effettuazione di un investimento strategico in Annex Cloud, prestigioso fornitore di soluzioni SaaS per il mantenimento dei clienti e la gestione della fidelizzazione destinate a clienti aziendali e del mercato di fascia media in tutto il mondo. L’azienda rimarrà sotto la guida del signor Al Lalani, fondatore e amministratore delegato. I termini dell’investimento in oggetto non sono stati divulgati.

Fondata nel 2011, Annex Cloud fornisce una piattaforma di gestione della fidelizzazione chiavi in mano che aiuta i marchi a coinvolgere, mantenere e consolidare le relazioni intrattenute con i clienti su larga scala.

