Riassunto: ONWARD registra nove nuovi brevetti in collaborazione con Caltech, UCLA, EPFL e la University of Louisville

L’azienda ora vanta oltre 310 brevetti, depositati o in attesa di registrazione, a copertura della sua innovativa tecnologia che aiuta le persone con danni al midollo spinale

EINDHOVEN, Paesi Bassi, e LOSANNA, Svizzera–(BUSINESS WIRE)–ONWARD Medical N.V. (Euronext: ONWD), società di tecnologia medica che crea terapie innovative per ristabilire il movimento, l’autonomia e la salute delle persone con lesioni spinali, oggi annuncia di aver ottenuto, insieme ai suoi partner, nove nuovi brevetti, di cui sette in collaborazione con importanti laboratori di ricerca neuroscientifica presso il Caltech, la UCLA, la EPFL e la University of Louisville.

I brevetti riguardano un’ampia gamma di tecnologie e attività che includono le piattaforme tecnologiche impiantabili ed esterne di ONWARD, ARCIM e ARCEX, e tutelano elementi essenziali di questi sistemi, come progettazione avanzata, paradigmi di stimolazione del midollo spinale, sistemi di controllo a loop chiuso e algoritmi di apprendimento automatico.

