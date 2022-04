Riassunto: ONWARD comunica i risultati finanziari e operativi per l’intero anno 2021

La società annuncia anche gli aggiornamenti commerciali per il primo trimestre 2022 e le previsioni per il 2022

EINDHOVEN, Paesi Bassi, e LOSANNA, Svizzera–(BUSINESS WIRE)–ONWARD Medical N.V. (Euronext: ONWD), la società di tecnologia medica che crea terapie innovative per il ripristino dei movimenti, dell’indipendenza e della salute delle persone affette da lesioni del midollo spinale, oggi annuncia i risultati finanziari e operativi annuali per l’esercizio terminato il 31 dicembre 2021. La società fornisce inoltre gli aggiornamenti commerciali per il primo trimestre 2022.

La società annuncia anche la pubblicazione dei resoconti statutari annuali per l’esercizio terminato il 31 dicembre 2021, redatti secondo i Principi internazionali d’informativa finanziaria (IFRS-EU), stilati e approvati dal consiglio di amministrazione e inclusi nel rendiconto annuale della società (Annual Report).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

