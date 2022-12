Riassunto: Ontop distribuisce la tecnologia antiriciclaggio ThetaRay AI-Powered per consentire il futuro del lavoro

La fintech di pagamenti transfrontalieri Ontop implementerà la soluzione SONAR AML per monitorare e prevenire i reati finanziari sulla sua piattaforma per i trasferimenti di salari

MIAMI & NEW YORK & TEL AVIV, Israele–(BUSINESS WIRE)–ThetaRay, fornitore leader di tecnologie di monitoraggio delle transazioni basate sull’intelligenza artificiale, ha annunciato oggi che Ontop, una piattaforma fintech che delinea il futuro del lavoro, ha scelto la soluzione avanzata SONAR antiriciclaggio (AML) di ThetaRay per monitorare e rilevare le minacce di criminalità finanziaria sia note che sconosciute.





Con sede a Miami, in Florida, Ontop è stata fondata nel 2020 per risolvere le complicazioni dei pagamenti transfrontalieri per i lavoratori che si sono trasferiti a distanza durante la pandemia COVID-19, oltre ad aprire nuove opportunità per le aziende di attingere a talenti globali.

