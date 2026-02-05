Riassunto: Onego Bio rafforza il suo Consiglio di amministrazione con la nomina del dott. Antti Vasara

HELSINKI--(BUSINESS WIRE)--Onego Bio, l'azienda di ingredienti alimentari che si dedica alla produzione di proteine dell'uovo di origine non animale attraverso fermentazione di precisione, ha annunciato oggi che il dott. Antti Vasara è entrato a far parte del suo Consiglio di amministrazione.

Vasara vanta oltre 25 anni di esperienza globale negli ambiti di scienza, tecnologia e strategia commerciale. Di recente, ha rivestito il ruolo di CEO di VTT Technical Research Centre of Finland, dove ha guidato una delle principali organizzazioni di ricerca deep tech. La sua notevole carriera comprende ruoli senior di leadership nelle politiche industriali e dell'innovazione, incluso un importante lavoro svolto con Nokia e contributi strategici alle iniziative europee di ricerca e sviluppo.

