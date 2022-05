Riassunto: Onapsis annuncia la sua nuova proposta per l’implementazione immediata della sicurezza per i clienti SAP

L’azienda propone una nuova soluzione per la gestione delle vulnerabilità per aiutare le organizzazioni con risorse limitate a contrastare i crescenti attacchi informatici rivolti alle applicazioni mission-critical SAP

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Onapsis, leader nella sicurezza informatica e nella conformità delle applicazioni business-critical, ha annunciato oggi il lancio di Onapsis Assess Baseline. In un mondo in cui le applicazioni business-critical sono costantemente prese di mira da attacchi informatici, questa nuova soluzione consente alle organizzazioni di accelerare l’implementazione di programmi di gestione delle vulnerabilità in ambienti SAP armonizzandosi in modo più efficace con SAP Security Baseline.

La crescita esponenziale del ransomware mirato e l’aumentata minaccia della guerra informatica a causa del conflitto globale devono spingere le organizzazioni a rivalutare il modo in cui proteggono i propri sistemi essenziali.

