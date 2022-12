Riassunto: OCTO arriva in Giappone con nuovissimi uffici

Per il gruppo leader nella Mobilità Connessa, con sede in Italia, questa è l’ottava filiale internazionale oltre a quelle negli USA, in Cina, Brasile, Regno Unito, Germania, Spagna e Francia

ROMA–(BUSINESS WIRE)–OCTO Telematics, il leader nell’analitica dei dati per il settore assicurativo, Mobilità Smart e Gestione delle Flotte, ha annunciato oggi l’apertura di un nuovo ufficio a Tokyo, in Giappone, per rafforzare la sua presenza in una hub strategica per la tecnologia, la robotica e l’automazione. La società era già presente in Giappone con una partnership commerciale con Tokio Marine, un’importante compagnia assicurativa in Giappone.

Con questo annuncio, OCTO amplia la sua presenza geografica, con uffici a Roma, sede della Società, oltre che a Boston, Londra, Parigi, Madrid, Stoccarda e San Paolo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per i media di OCTO Telematics

Adriana Zambon



+39 339.3995640