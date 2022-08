Riassunto: Oceaneering sceglie la piattaforma IDMS HUVRdata e aderisce alla rete di partner di HUVR

La collaborazione strategica rappresenta un’ulteriore convalida della soluzione HUVRdata, oltre ad amplificare la portata dell’ecosistema di partner di HUVR

STAVANGER (Norvegia)–(BUSINESS WIRE)–HUVRdata, la piattaforma di software di nuova generazione per la gestione dei dati delle ispezioni (Inspection Data Management Software, IDMS), è lieta di annunciare oggi, da ONS 2022, che Oceaneering International, Inc. ha scelto IDMS di HUVR e ha inoltre aderito alla rete di partner di HUVR (HUVR Partner Network, HPN). In quanto azienda di portata globale specializzata nella distribuzione di soluzioni robotiche, prodotti e servizi ingegnerizzati per i settori dell’ingegneria offshore, della difesa, aerospaziale, industriale e dell’intrattenimento, Oceaneering arricchisce l’ecosistema di partner di HUVRdata con un ricco bagaglio di conoscenze e competenze.

Spinto dalle richieste globali di energia e dalle crescenti preoccupazioni in materia di sicurezza, ambiente e governance, il mercato globale della gestione dell’integrità delle risorse è previsto in crescita fino alla quota di 37,9 miliardi di dollari entro il 2027.

