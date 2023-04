Riassunto: Obsidian Security rivela una soluzione SSPM (SaaS Security Posture Management) di nuova generazione che riunisce i team aziendali responsabili della sicurezza e della compliance ai fini della riduzione del rischio e del monitoraggio continuo…

La soluzione SSPM di nuova generazione sviluppata da Obsidian includerà tre moduli che, insieme, aiuteranno le aziende a ridurre di oltre l’80% il rischio d’integrazione SaaS di terze parti e mapperanno a una velocità del 90% superiore i controlli tecnici in SaaS per rispondere ai requisiti regolatori

NEWPORT BEACH, California–(BUSINESS WIRE)–

Obsidian Security rivela una soluzione SSPM (SaaS Security Posture Management) di nuova generazione che riunisce i team aziendali responsabili della sicurezza e della compliance ai fini della riduzione del rischio e del monitoraggio continuo della compliance

Obsidian Security, leader nel settore della sicurezza SaaS, oggi ha annunciato il lancio della sua più recente suite di soluzioni per la sicurezza SaaS, consistente di tre moduli – Obsidian Compliance Posture ManagementTM, Obsidian Integration Risk ManagementTM e Obsidian ExtendTM – che insieme metteranno in grado i team responsabili della sicurezza e del governo d’impresa, gestione del rischio e compliance (GRC, governance, risk management & compliance) di migliorare in modo misurabile la loro postura in relazione alla compliance e alla sicurezza SaaS.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Nadia Conard



obsidian@inkhouse.com