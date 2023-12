Riassunto: Obsidian Security riconosciuta come “Impresa altamente performante” da una società di ricerca indipendente

Ha ottenuto il riconoscimento in quanto azienda che offre “una singola piattaforma modulare” per la gestione della postura e la sicurezza SaaS

NEWPORT BEACH, California–(BUSINESS WIRE)–Siamo molti liti di condividere la notizia che Obsidian Security è stata nominata una Strong Performer ricevendo i più alti punteggi possibili in relazione a cinque criteri in The Forrester Wave™: SaaS Security Posture Management, Q4 2023 – il primo rapporto pubblicato da Forrester Wave(™) nella categoria SSPM (SaaS Security & Posture Management).





Forrester ha assegnato al modulo Obsidian Posture Management i massimi punteggi in relazione ai criteri sulla rilevazione della deriva della configurazione e sui modelli di configurazione dell’app SaaS. Inoltre, il modulo Obsidian Integration Risk Management ha ricevuto il massimo punteggio in relazione al criterio sulle app connesse.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Jolie Fournier



Direttrice senior marketing



jfournier@obsidiansecurity.com