Riassunto: Obsidian consolida la sua posizione dominante sul mercato espandendo il supporto per il rafforzamento della postura a 11 nuove applicazioni

Grazie alla fornitura e all’integrazione lineare delle app nelle posture SaaS esistenti, Obsidian solleva da questo compito gravoso i team dei clienti addetti alla sicurezza

NEWPORT BEACH, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Obsidian Security, leader globale nella sicurezza SaaS, oggi ha annunciato l’estensione delle sue capacità per il rafforzamento della postura al supporto di altre undici applicazioni: Auth0, Datadog, Fastly, GitLab, JFrog Artifactory, Jumpcloud, Logz, Sendgrid, Tableau, Zendesk e Zuora. Questa iniziativa dimostra l’attenzione continua dell’azienda verso l’ottimizzazione della sicurezza per una rete di applicazioni SaaS in rapida espansione, evitando ai clienti le complessità legate a un approccio SDK. Il supporto per queste undici applicazioni aggiuntive è il frutto di un’unica settimana di progettazione mirata, a riprova dell’impegno di Obsidian verso l’innovazione agile e la rapida evoluzione dei prodotti.

