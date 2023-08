Riassunto: O-RAN ALLIANCE inaugura quattro nuovi centri di collaudo e integrazione aperti (OTIC, Open Test and Integration Centers) in America del Nord

BONN, Germania–(BUSINESS WIRE)–O-RAN ALLIANCE, nello svolgimento della propria missione di trasformazione delle reti di accesso radio (RAN) in modo da renderle aperte, intelligenti, virtualizzate e completamente interoperabili, ha annunciato oggi di avere approvato quattro nuovi centri di collaudo e integrazione aperti (OTIC) in America del Nord. Gli OTIC sono laboratori indipendenti dal fornitore, aperti e qualificati, approvati da O-RAN ALLIANCE che rilasciano riconoscimenti nell’ambito del programma di certificazione e badge O-RAN, in modo che gli operatori possano distribuire prodotti su larga scala e in tutta sicurezza.





OTIC nordamericano nell’area di Boston (Northeastern University)

L’OTIC presso l’Institute for the Wireless Internet of Things (WIoT) della Northeastern University promuove la ricerca, lo sviluppo e il collaudo di reti di accesso radio aperte (Open RAN) intelligenti di prossima generazione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

COMUNICATO STAMPA di O-RAN ALLIANCE



Zbynek Dalecky



pr@o-ran.org

O-RAN ALLIANCE e.V.



Buschkauler Weg 27



53347 Alfter/Germania