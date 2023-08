Riassunto: O-RAN ALLIANCE dà il benvenuto a Salam Mobile dall’Arabia Saudita come nuovo membro operatore

BONN, Germania–(BUSINESS WIRE)–La O-RAN ALLIANCE, nello svolgimento della propria missione di trasformazione delle reti di accesso radio (RAN – Radio Access Networks) in modo da renderle aperte, smart, virtualizzate e completamente interoperabili, ha oggi annunciato che Salam Mobile si è unita come il 33esimo membro operatore, espandendo la comunità globale di operatori di network per dispositivi mobile che è impegnata nello sviluppo e attuazione di O-RAN.





Salam Mobile ha recentemente annunciato la propria intenzione di collaborare con l’ecosistema open di RAN all’interno dello sviluppo dell’Open RAN network e le relative operazioni per l’attuazione. Questa scelta sosterrà anche le ambizioni di Salam di trasformare la propria attuale offerta mobile fornendo un’esperienza ancora migliore e più completa ai propri clienti, sbloccando nuove possibilità per le nuove generazioni basate sul mondo digitale dell’Arabia Saudita, in supporto del percorso di trasformazione digitale avviato in tutto lo Stato.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

O-RAN ALLIANCE – Contatti per PR



Zbynek Dalecky



pr@o-ran.org

O-RAN ALLIANCE e.V.



Buschkauler Weg 27



53347 Alfter/Germany