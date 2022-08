Riassunto: O-RAN ALLIANCE annuncia i relatori che interverranno all’Open RAN Summit @ Fyuz e degli avvicendamenti ai vertici dell’organizzazione

Membri dei vertici di O-RAN interverranno all’Open RAN Summit @ Fyuz

Andre Fuetsch lascia AT&T e si dimette dalla carica di presidente del Consiglio di O-RAN

I Gruppi di lavoro e i Gruppi di discussione di O-RAN parteciperanno nuovamente di persona

Membri dei vertici di O-RAN interverranno all’Open RAN Summit @ Fyuz che si terrà prossimamente

L’Open RAN Summit @ Fyuz, sponsorizzato da O-RAN ALLIANCE e Telecom Infra Project, avrà luogo a Madrid il 25 e il 26 ottobre 2022 e riunirà sotto lo stesso tetto i leader nelle soluzioni per reti aperte, disaggregate e intelligenti e altri operatori del settore delle telecomunicazioni in generale per condividere esperienze e illustrare i percorsi verso il successo.

