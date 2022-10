Riassunto: Nuvvon sfata il mito che gli elettroliti polimerici solidi hanno bassa conduttività ionica a temperatura ambiente

BORDENTOWN, N.J.–(BUSINESS WIRE)–Generalmente si presume che gli elettroliti polimerici solidi abbiano scarsa conduttività ionica a temperatura ambiente. Nuvvon ha rovesciato questo concetto. Presentata l’evidenza di dati verificati da terzi sui loro esclusivi elettroliti polimerici solidi.





Secondo le aziende produttrici di batterie allo stato solido che sviluppano prodotti a base di ossidi e solfuri gli elettroliti polimerici solidi hanno avuto difficoltà a raggiungere la necessaria conduttività a temperatura ambiente. Una soluzione consisterebbe nell’aumentare la temperatura operativa, che è sub-ottimale in quanto richiede riscaldamento esterno. Un’altra sarebbe l’aggiunta di plastificanti liquidi, come i liquidi ionici, per aumentare la conduttività.

