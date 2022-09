Riassunto: NuScale Power e KGHM firmano un Task Order per avviare l’installazione del primo reattore modulare di piccole dimensioni in Polonia

La firma segna un ulteriore impegno a portare avanti il processo di approvazione del primo reattore modulare di piccole dimensioni in Polonia

PORTLAND, Ore.–(BUSINESS WIRE)–Il 7 settembre 2022, durante il Forum Economico di Karpacz, in Polonia, NuScale Power LLC (NuScale) e la polacca KGHM Polska Miedź S.A. (KGHM) hanno firmato il primo Task Order e una Dichiarazione di Inizio Lavori (Statement of Commencement) per iniziare i lavori nell’ambito dell’Early Works Agreement (EWA), firmato dalle società nel febbraio 2022.





Nell’ambito del Task Order, NuScale continuerà a sostenere la richiesta di KGHM all’Agenzia Nazionale per l’Energia Atomica (NAEA), la prima richiesta in Polonia per la realizzazione di piccoli reattori modulari (SMR), per la valutazione dell’innovativa tecnologia SMR di NuScale, attraverso attività che comprendono la stesura di ulteriori rapporti di analisi preliminare di sicurezza e il coordinamento con la NAEA.

