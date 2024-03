Riassunto: Nuovo rapporto KnowBe4: la cultura della sicurezza prende piede nelle organizzazioni nordamericane

Diverse organizzazioni stanno integrando iniziative di sicurezza informatica, oltre ai controlli tecnologici, e riconoscendo l’importante ruolo svolto dalle persone nella creazione di una solida cultura della sicurezza

TAMPA BAY, Fla.–(BUSINESS WIRE)–KnowBe4, il fornitore della più grande piattaforma al mondo per la formazione sulla consapevolezza della sicurezza e per la simulazione del phishing, ha annunciato oggi la pubblicazione del rapporto sulla cultura della sicurezza 2024. Il rapporto esamina come le misure di sicurezza informatica legate all’elemento umano influenzino le organizzazioni e il modo in cui le persone agiscono e si sentono al lavoro.

KnowBe4 definisce la “cultura della sicurezza” come le idee, le abitudini e i comportamenti sociali che influenzano la sicurezza di un’organizzazione e riducono il rischio umano.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Amanda Tarantino



amandat@knowbe4.com