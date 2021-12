Riassunto: Nuovi dati rivelano che la presenza e l’engagement sui social media sono essenziali per la crescita delle piattaforme di streaming

La relazione Social Guide for Streaming redatta da Conviva descrive in termini particolareggiati le piattaforme social, e tipi di contenuti, che destano l’interesse degli spettatori nei confronti di nuovi servizi e programmi in streaming

FOSTER CITY, California–(BUSINESS WIRE)–Per le piattaforme di streaming l’80% circa del social engagement proviene da Instagram, seguito da vicino da TikTok, grazie alla crescita di account come Netflix che hanno acquisito più di un milione di follower al mese nel 2021 stando alla relazione Social Guide for Streaming di Conviva, la piattaforma di misurazione continua per i media in streaming, in cui si è esaminato il social engagement per 87 piattaforme di streaming globali e 695 programmi televisivi in streaming dal 1° gennaio al 21 ottobre 2021.





“Una presenza robusta su piattaforme social come Facebook, Twitter e Instagram è fondamentale per gli editori di contenuti in streaming in quanto è stato comprovato che i social media sono essenziali ai fini della scoperta di contenuti”, ha dichiarato Keith Zubchevich, amministratore delegato di Conviva.

