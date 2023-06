Riassunto: Nuove funzionalità di sicurezza per NetApp BlueXP offrono una protezione coesa dei dati tramite un unico punto di controllo

Gli aggiornamenti proteggono dalle cyberminacce contro tutti i dati, in qualsiasi carico di lavoro, sia in loco che sul cloud, con capacità di implementazione in ambienti ad alto livello di sicurezza

SAN JOSE, Calif.–(BUSINESS WIRE)–NetApp® (NASDAQ: NTAP), azienda software globale, orientata al cloud e incentrata sui dati, oggi annuncia nuove funzionalità in NetApp BlueXP che consolidano ulteriormente la posizione dell’azienda come opzione leader per lo storage sicuro dei dati. I dati, nel panorama tecnologico di oggi, sono più preziosi o vulnerabili che mai: sono le fondamenta delle attività, alimentano l’innovazione e creano esperienze clienti eccezionali. Per questo l’impatto delle cyberminacce in continua crescita, come gli attacchi ransomware e la potenziale perdita o la corruzione dei dati, può risultare devastante.





