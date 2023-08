Riassunto: Nuova ricerca da AMGTA dimostra i benefici nella sostenibilità della stampa con tecnologia Binder Jet 3D

Una ricerca dalla Yale School of the Environment mostra un’importante riduzione in GHG rispetto ai processi tradizionali per la fusione

NEW HAVEN, Conn.–(BUSINESS WIRE)–The Additive Manufacturer Green Trade Association (“AMGTA”), un gruppo di sostegno globale per la promozione di processi industriali per una produzione più sostenibile per gli additivi (AM – “Additive Manufacturing”), ha annunciato oggi i risultati preliminari di uno studio sui cicli vitali dei prodotti così titolato “Comparative Life-Cycle Assessment: Comparison of Casting vs Binder Jetting for an Industrial Part.” Lo studio, commissionato da AMGTA e condotto dalla Yale School of the Environment (YSE) in collaborazione con Desktop Metal (NYSE: DM), azienda leader globale nelle tecnologie AM per la produzione di massa, e Trane Technologies (NYSE: TT), azienda leader nel mondo per l’innovazione ambientale, ha analizzato un Compressore Scroll per l’acciaio in un sistema HVAC di Trane per determinare il confronto dell’impatto di produzione nel processo di stampa con tecnologia binder jet 3D printing rispetto ai processi tradizionali di fusione con metalli.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Sherri Monroe



smonroe@amgta.org

954.308.0888