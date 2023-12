Riassunto: Nuova collaborazione sul fronte tecnologico tra Regula e ICTS Europe Systems: elaborazione dei documenti d’identità dei passeggeri automatizzata e accelerata

La collaborazione tra Regula, sviluppatore globale di dispositivi forensi e soluzioni per la verifica dell’identità, e ICTS Europe Systems, fornitore leader di soluzioni tecnologiche per l’industria dei viaggi, si è tradotta in lettori di passaporti multifunzionali che hanno interamente trasformato le efficienze operative e la conseguente esperienza dei passeggeri in molti aeroporti europei.





RESTON, Va.–(BUSINESS WIRE)–Regula 7029 è un dispositivo compatto ma potente, che viene utilizzato per leggere e verificare i documenti di viaggio al check-in e all’imbarco sui voli dall’Europa agli Stati Uniti. Questa direzione è importante per ICTS Europe Systems e per i suoi clienti, quindi è stato fondamentale scegliere il miglior fornitore di sistemi di verifica dell’identità (IDV) per migliorare l’esperienza dei passeggeri e dei vettori aerei.

