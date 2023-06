Riassunto: NTT porta il Tour de France e il Tour de France Femmes avec Zwift all’avanguardia con migliori soluzioni tecnologiche

Da nove anni NTT è il partner tecnologico ufficiale del Tour de France che lavora per portare esperienze innovative agli appassionati e trasformare digitalmente le attività della gara.

L’anno scorso, NTT ha esteso la sua soluzione per sostenere la prima gara femminile, il Tour de France Femmes avec Zwift.

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–NTT Ltd., importante società globale di infrastrutture e servizi informatici, oggi ha annunciato di migliorare la propria offerta tecnologica per il Tour de France e il Tour de France Femmes avec Zwift per portare IoT, connettività edge ed edge computing in primo piano nel famoso evento sportivo.





