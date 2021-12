Riassunto: NTT: oltre l’80% dei CIO e dei manager di alto livello programma l’implementazione di reti 5G private entro i prossimi 24 mesi

L’indagine ha coinvolto oltre 200 CIO e alti dirigenti, evidenziando che la ricerca di maggior sicurezza, affidabilità e velocità da parte delle organizzazioni porta all’accelerazione delle reti 5G private

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–NTT Ltd., fornitore globale di soluzioni tecnologiche e commerciali, pubblica una nuova relazione a cura di Economist Impact. Il documento, dal titolo “Private 5G here and now” (Il 5G privato, qui e adesso), riporta approfondimenti frutto di un sondaggio condotto tra 216 CIO e poteri decisionali di alto livello di Regno Unito, Stati Uniti, Giappone e Germania, prendendo in esame le difficoltà del settore in materia di implementazione e adozione delle reti 5G private.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Domande dei media:

Hotwire NTT Ltd.



Beth Sissons



Email: beth.sissons@hotwireglobal.com