Riassunto: NTT lancia Managed Detection and Response, il servizio per la sicurezza scalabile e cloud nativo

La nuova offerta per l’analisi della sicurezza integra l’intelligence sulle minacce con i relativi dati provenienti da numerose fonti interne dell’azienda, per fornire visibilità sulle minacce, ricerca proattiva e risposta ai pericoli

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–NTT Ltd., azienda globale leader nel settore delle infrastrutture e dei servizi IT, oggi annuncia il lancio del servizio per la sicurezza Managed Detection and Response (MDR) che aiuta le aziende a centrare gli obiettivi di performance aziendali grazie alla maggior resilienza informatica. Questa offerta cloud nativa e basata sulle analisi combina la competenza umana e quella automatica con le più importanti tecnologie e con l’intelligence sulle minacce, per ridurre i tempi medi di individuazione dei cyberattacchi e di risposta.

Il servizio MDR, basato su IA, automazione e intelligence sulle minacce, è costruito attorno a Microsoft Sentinel, la piattaforma Microsoft di prossima generazione leader nella gestione delle informazioni e degli eventi per la sicurezza (SIEM).

