Riassunto: NTT entra a far parte della JCDC, iniziativa collaborativa tra pubblico e privato per la cibersicurezza

TOKYO–(BUSINESS WIRE)–NTT Corporation (NTT) è lieta di annunciare la propria partecipazione alla Joint Cyber Defense Collaborative (JCDC), volta a consolidare ulteriormente l’attenzione posta dal governo statunitense sulla cibersicurezza e a incrementare la resilienza a livello internazionale.

Fondata nel 2021 dall’agenzia statunitense per la sicurezza delle infrastrutture e la cibersicurezza (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency – CISA), la JCDC riveste una posizione di leader in ambito di integrazione tra pubblico e privato per la pianificazione della difesa cibernetica, la fusione delle informazioni di cibersicurezza e la divulgazione di indicazioni per la difesa cibernetica al fine di ridurre il rischio per le infrastrutture critiche e le funzioni nazionali critiche. La collaborazione con JCDC consente a NTT di avvalersi delle sue risorse e del suo know-how collettivi globali, per tutelare meglio le reti di informazione critiche e permettere alle organizzazioni aderenti di rispondere in modo più efficace agli eventi cibernetici.

