Riassunto: NTT e SES forniranno alle imprese soluzioni satellitari di rete per il 5G edge e privato

Le due aziende si presenteranno congiuntamente sul mercato con una soluzione di 5G edge e privato totalmente gestita, che comprende una copertura satellitare più estesa

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–NTT Ltd., azienda globale leader nel settore delle infrastrutture e dei servizi IT, e SES, importante fornitore mondiale di servizi di connettività satellitare per i contenuti, oggi annunciano un partenariato pluriennale che prevede l’utilizzo dei satelliti di SES per l’offerta della soluzione Edge as a Service di NTT ai clienti enterprise. La collaborazione riunisce la competenza di NTT nelle reti e nei servizi gestiti per le imprese con le esclusive capacità satellitari di SES, per fornire connettività affidabile alle organizzazioni che devono rispondere ai picchi nella domanda di connettività oppure dislocate in aree non coperte dalle reti terrestri fisse.

