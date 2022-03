Riassunto: NTT e Schneider Electric uniscono le forze per alimentare gli ambienti IoT con test privati di rete wireless

Le capacità combinate di NTT e Schneider Electric consentono una piattaforma digitale end-to-end sicura e in sede che supporta diversi settori con i vantaggi del Private 5G per un approccio completo di co-innovazione.

L’architettura digitale di Schneider Electric sfrutterà i casi d’uso critici per affrontare le esigenze operative immediate, guidando anche nel contempo le ambizioni di sostenibilità con una rete privata sicura e costruita appositamente.

La soluzione P5G di NTT verrà testata nella struttura di Schneider a Lexington, in Kentucky con i piani per una prossima espansione.

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–NTT Ltd. oggi ha annunciato la sua collaborazione con Schneider Electric, il leader nella trasformazione digitale della gestione e automazione energetica, per portare Private 5G (P5G) – una soluzione di rete privata in sede e una piattaforma che consente la digitalizzazione in grado di far avanzare notevolmente le soluzioni digitali nell’ambiente produttivo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Informazioni per i media:



Meghan Marks



Hotwire per NTT Ltd.



NTT@hotwireglobal.com