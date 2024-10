Riassunto: NTT DATA vince tre premi Global Partner of the Year e 40 premi in totale al Cisco Partner Summit 2024

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–NTT DATA, un’azienda globale leader nelle attività digitali e nei servizi informatici, è stata nominata Enterprise Partner of the Year, APJC Partner of the Year ed EMEA Partner of the Year di Cisco al Cisco Partner Summit 2024. I Partner Summit Global Awards di Cisco riconoscono i collaboratori più performanti che hanno dimostrato innovazione nella fornitura di soluzioni utili ai clienti per ottenere il successo in modi nuovi. Conferiti a collaboratori per lo straordinario successo e vendite e servizi esemplari, i Partner Summit Global Awards sono i massimi riconoscimenti per i collaboratori di Cisco.





NTT DATA ha ricevuto in tutto 40 premi dall’intero portafoglio di Cisco, compresi Networking, Sicurezza, Collaborazione, Osservabilità, Centro dati, Esperienza clienti e Infrastruttura e software sul cloud.

