Riassunto: NTT DATA e Zebra Technologies promuovono l’adozione globale privata del 5G con un dispositivo come collaborazione di servizio

Il sodalizio apre la strada a clienti come Hyster-Yale Group per provare nuovi casi d’uso e utilizzare l’ecosistema 5G più ampio

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–NTT DATA, azienda leader globale nelle infrastrutture e nei servizi informatici, oggi ha annunciato una partnership strategica con Zebra Technologies, leader nelle soluzioni digitali, per accelerare l’innovazione nell’ecosistema dei dispositivi 5G, gettando le basi dell’adozione diffusa in diversi settori.





L’accordo pluriennale prevede che NTT DATA e Zebra Technologies collaborino a innovare per promuovere l’adozione di dispositivi 5G, essenziale per l’adozione del Private 5G. Insieme, le due aziende consentiranno il tracciamento intelligente di risorse che permette il monitoraggio e la gestione in tempo reale di risorse nelle implementazioni industriali e aziendali, assicurando migliori visibilità, efficienze e capacità di sicurezza fondamentali per la gestione delle catene di approvvigionamento Industry 4.0.

