Riassunto: Nscale rileva Kontena per potenziare le funzionalità dell’infrastruttura IA e HPC

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Nscale, un’azienda che sviluppa l’omonima piattaforma cloud IA completamente integrata verticalmente, oggi ha annunciato l’acquisizione di Kontena, un leader nello sviluppo di soluzioni per data center IA e modulari ad alta densità.









Questa acquisizione segna un passo significativo in avanti nella mission Nscale – fornire le fondamenta dell’infrastruttura del settore in crescita dell’IA generativa attraverso soluzioni dal costo contenuto e altamente performanti che liberino il potenziale completo dell’IA.

Spiega Jet Pluriclasse, Ceo Kontena: “Unire le forze con Nscale ci offre un’opportunità incredibile di accelerare lo sviluppo e l’attuazione di soluzioni avanzate per i data center per IA generativa. Il nostro know-how combinato ci consentirà di fornire valore ineguagliato ai clienti nei settori IA e dell’elaborazione a elevate prestazioni (HPC)”.

