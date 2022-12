Riassunto: NOW Money, con sede a Dubai, sceglie la tecnologia AI di ThetaRay per prevenire la criminalità finanziaria sull’App bancaria inclusiva

L’accordo segna l’espansione della soluzione SaaS di ThetaRay AI nella comunità fintech del CCG

DUBAI, Emirati Arabi Uniti & NEW YORK & TEL AVIV, Israele–(BUSINESS WIRE)–NOW Money, la prima soluzione di mobile banking del CCG incentrata sull’inclusione finanziaria, e ThetaRay, fornitore leader di tecnologie di monitoraggio delle transazioni basate sull’intelligenza artificiale, ha annunciato oggi una collaborazione per l’implementazione della soluzione antiriciclaggio basata su cloud di ThetaRay per monitorare i pagamenti transfrontalieri e supportare la prevenzione dei crimini finanziari e del riciclaggio di denaro sulla piattaforma di pagamenti della fintech.





NOW Money ha scelto l’avanzata soluzione antiriciclaggio SONAR di ThetaRay, che combina il monitoraggio delle transazioni e lo screening degli elenchi di sanzioni, per essere sempre un passo avanti rispetto alla criminalità finanziaria, scoprendo i reati di riciclaggio di denaro noti e sconosciuti e prevenendo i tentativi di violazione delle sanzioni in tempo reale.

