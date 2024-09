Riassunto: Novità di Personio: dati migliori sulle persone, recensioni delle prestazioni e flussi di lavoro personalizzato generano impatto per i team di HR

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Personio, la società leader di software per i dipartimenti HR per PMI, ha annunciato oggi una serie di sviluppi progettati per ridurre il carico delle attività amministrative manuali e che richiedono molto tempo, in modo da consentire ai team HR di concentrarsi sull’impatto che possono creare per le loro organizzazioni.









Tale sviluppo arriva nel momento in cui i dati dell’ultima ricerca di Personio, Workforce Pulse 2024: Solving talent and engagement challenges, dimostrano che trattenere i talenti costituisce la sfida più importante relativa alle persone che le organizzazioni dovranno affrontare il prossimo anno, come è stato votato dal 35% dei responsabili delle decisioni dei team HR (HRDM).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Richieste della stampa:

Personio SE & Co. KG



Matthew Tubbs



Responsabile comunicazioni



E-mail: press@personio.de

Firstlight Group



Ellie Rust / Alex McKie



Tel: + 44 (0) 7860 650 103 / +44 (0) 7943 457 798



E-mail: personioteam@firstlightgroup.io