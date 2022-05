Riassunto: NOTIZIA CON FOTO: Pyramid Analytics chiude un round finanziamento di Serie E da 120 milioni di dollari con offerta superiore all’importo richiesto

LONDRA e NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Pyramid Analytics, fornitore pionieristico di una piattaforma di intelligence decisionale, ha annunciato oggi di aver chiuso un round di finanziamento di Serie E da 120 milioni di dollari, superando di 20 milioni di dollari l’obiettivo prefissato e portando il capitale di rischio totale raccolto dall’azienda a più di 211 milioni di dollari. Il round è stato condotto da H.I.G. Growth Partners, la consociata specializzata in investimenti in capitale di crescita di H.I.G. Capital, prestigiosa società di portata globale operante nel comparto degli investimenti alternativi con un patrimonio gestito di oltre 48 miliardi di dollari1, con la partecipazione di Clal Insurance Enterprises Holdings, Kingfisher Capital e General Oriental Investments.





