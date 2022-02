Riassunto: Northern Data annuncia cambiamenti ai vertici dirigenziali; Christopher Yoshida diventa responsabile del comparto finanziario

FRANCOFORTE SUL MENO, Germania–(BUSINESS WIRE)–Northern Data AG (XETRA: NB2, ISIN: DE000A0SMU87) annuncia che il Dr. Mathias Dähn, Chief Financial Officer, concluderà la sua collaborazione con la Società, di comune accordo, alla fine del mese.

Il consiglio di sorveglianza ringrazia il Dr. Dähn per il suo operato presso Northern Data AG e gli augura un futuro di successo, sia sul piano professionale che su quello personale. Il consiglio di amministrazione si assumerà i compiti organizzativi e trasferirà la gestione delle attività finanziarie a Christopher Yoshida che, in qualità di membro del consiglio direttivo, è anche responsabile per l’attività nel Nordamerica.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Rapporti con gli investitori:



Jens-Philipp Briemle



Responsabile rapporti con gli investitori



An der Welle 3



60322 Francoforte sul Meno



Email: jens-philipp.briemle@northerndata.de

Telefono: +49 171 557 6989