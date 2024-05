Riassunto: Nordic e Sisvel semplificano la concessione di licenze per brevetti standard-essential relativi alla tecnologia C-IoT

L’accesso efficiente e trasparente a licenze di prodotti finali da più di 30 titolari di brevetto consente l’adozione su larga scala di dispositivi con tecnologia cellular-IoT





LUSSEMBURGO–(BUSINESS WIRE)–E’ stato appena annunciato un nuovo accordo tra Nordic Semiconductor e l’amministratore di patent pool Sisvel per la concessione di licenze di brevetti standard-essential (SEP) per l’utilizzo delle tecnologie cellulari LTE-M e NB-IoT. L’accordo crea un quadro per un accesso facile e trasparente agli standard di tecnologia radio LTE-M e NB-IoT per una diversificata gamma di applicazioni IoT.

Nello specifico, l’iniziativa consente ai produttori di dispositivi IoT di ottenere in modo semplice ed efficiente licenze per prodotti finali da oltre 30 titolari di brevetto essenziali legati agli standard LTE-M e NB-IoT attraverso Nordic come fornitore del modulo cellulare.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Per maggiori informazioni sull’iniziativa di licenza, contattare:

Sisvel



press@sisvel.com

Nordic Semiconductor



anne.strand@nordicsemi.no

callie@napierb2b.com