Riassunto: Nonostante l’aumento degli attacchi informatici, gli utenti credono ancora che nome utente e password obsoleti siano abbastanza forti

Un nuovo studio condotto da Yubico mostra la necessità di informare e assumere un approccio più olistico alla sicurezza informatica sia al lavoro che a casa

SANTA CLARA, Calif. e STOCCOLMA–(BUSINESS WIRE)–Nell’era dell’incertezza con l’IA e un aumento delle violazioni alla sicurezza informatica, Yubico, il principale fornitore di chiavi di sicurezza per l’autenticazione dell’hardware, oggi ha condiviso i risultati del suo sondaggio 2024 Global State of Authentication, giusto in tempo per il Cybersecurity Awareness Month, il Mese della sensibilizzazione alla sicurezza informatica, che avrà inizio la prossima settimana.





Condotto da Talker Research, il sondaggio ha intervistato 20.000 persone da ogni parte del mondo, compresi Australia, Francia, Germania, India, Giappone, Polonia, Singapore, Svezia, Regno Unito e Stati Uniti, per valutare le percezioni e la comprensione dell’impatto globale della sicurezza informatica sia a livello personale che in contesti aziendali, esplorare i rischi posti da pratiche di sicurezza inadeguate, la potenziale minaccia rappresentata da tecnologie quali l’intelligenza artificiale (IA), e l’impatto di quest’ultima sulla sicurezza sia personale che aziendale.

