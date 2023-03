Riassunto: Nomios Group si espande nell’Europa meridionale rilevando Aditinet, azienda italiana leader nel campo della cybersecurity

ZOETERWOUDE, Paesi Bassi–(BUSINESS WIRE)–Nomios Group, società europea leader nello sviluppo di soluzioni e servizi per la cybersecurity, oggi ha annunciato di avere completato l’acquisizione di una quota di maggioranza in Aditinet, azienda italiana di prestigio nel campo della cybersecurity. L’operazione rafforza la posizione di Nomio sul mercato europeo in qualità di una delle più importanti società di servizi per la sicurezza informatica.

“Questa acquisizione segna una fase importante nella crescita e nel successo ininterrotti di Nomios e vediamo molti vantaggi in termini di un portafoglio di vendor condiviso, di rapporti con i clienti e delle offerte di servizi. L’acquisizione di Aditinet non solo fornisce a Nomios Group un notevole know-how e una solida clientela in Italia, ma ci consente anche di aggiungere nuovi servizi al nostro portafoglio, come la figura di hacker etico”, spiega Sébastien Kher, Ceo di Nomios Group.

