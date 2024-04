Riassunto: Nominal annuncia la sua presenza appoggiata da General Catalyst, Lux Capital e Founders Fund per offrire soluzioni per l’analisi dei dati di importanza cruciale

La start up, specializzata in soluzioni complete per l’analisi dei dati pensate per team responsabili di ingegneria industriale e hardware, fino a oggi ha raccolto 27,5 milioni di dollari.

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Nominal, un’impresa specializzata nella creazione di soluzioni complete per l’analisi dei dati pensate per team responsabili di ingegneria industriale, ha terminato il suo periodo di attività “segreta” per offrire un modo più rapido e affidabile di riesame dei dati di collaudo e di validazione di sistemi di importanza cruciale. La start up ha raccolto 7,5 milioni di dollari in un ciclo di finanziamento seed guidato da Lux Capital con il supporto di Founders Fund e 20 milioni di dollari in un ciclo di finanziamento di serie ‘A’ guidato da General Catalyst. Ulteriori investitori sono Haystack VC, XYZ Ventures, Human Capital, Box Group e Overmatch.





