Riassunto: Nomina: Gabrielle Petillon assume l’incarico di responsabile delle questioni legali e di conformità del gruppo Adelaïde

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–Il gruppo di brokeraggio assicurativo, formato dalle società Verlingue, Génération e Cocoon, ha annunciato la nomina a responsabile delle questioni legali e di conformità per il gruppo Adelaïde della signora Gabrielle Petillon, che entra così a far parte del comitato esecutivo di Verlingue e di Génération e del comitato di gestione di Cocoon.





Gabrielle Petillon, dal 2016 responsabile delle questioni legali e di conformità del gruppo Diot-Siaci, entra a far parte del gruppo Adelaïde dal 3 luglio 2023. Grazie alla sua vasta esperienza in ambito assicurativo e alla conoscenza estremamente dettagliata del mercato, Gabrielle Petillon avrà principalmente il compito di dirigere la competenza legale del gruppo in Francia e all’estero.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Stampa

Gruppo Adelaïde: Thomas Barbelet – Thomas.barbelet@verlingue.fr – +33 (0)672754914