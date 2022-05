Riassunto: Nomad Foods esorta il settore alimentare ad adottare la valutazione end-to-end dell’impatto del carbonio dei prodotti per aiutare ad affrontare l’emergenza climatica

La comprensione completa degli sprechi alimentari nel ciclo di vita dei prodotti è vitale per ridurre le emissioni di carbonio

FELTHAM, Inghilterra–(BUSINESS WIRE)–Nomad Foods, la più importante azienda europea produttrice di alimenti surgelati, proprietaria di marchi come Birds Eye, Findus e iglo, invita l’intero settore alimentare e i legislatori di tutta Europa a considerare un approccio più inclusivo, end-to-end agli studi di Life Cycle Assessment (LCA), che comprende gli impatti di perdite e sprechi di cibo, per migliorare la trasparenza per i consumatori e guidare l’azione cruciale per ridurre le emissioni di carbonio.





La filiera produttiva alimentare contribuisce notevolmente ai cambiamenti climatici e migliori decisioni ambientali sui cibi che consumiamo e come ridurre gli sprechi alimentari è un modo per ridurre l’impatto di carbonio delle aziende e dei consumatori.

https://www.nomadfoods.com/news/nomad-foods-urges-food-industry-to-adopt-end-to-end-carbon-impact-product-assessment-to-help-tackle-the-climate-emergency/

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per i media di Nomad Foods:

Sam Fulton



Group Director of Corporate Affairs



sam.fulton@nomadfoods.com

+44 7936 924691

Oliver Thomas



Corporate Affairs Manager



oliver.thomas@nomadfoods.com

+44 7568 108744