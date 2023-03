Riassunto: Noda sceglie la soluzione IA di ThetaRay per il monitoraggio dei servizi nell’open banking

La fintech europea per i pagamenti migliora la protezione dalle minacce finanziarie e l’efficienza antiriciclaggio grazie alla soluzione SONAR di ThetaRay

LONDRA, NEW YORK e TEL AVIV, Israele–(BUSINESS WIRE)–Noda, fintech per l’open banking, e ThetaRay, leader nella tecnologia per il monitoraggio delle transazioni basata sull’IA, oggi annunciano una collaborazione mirata al miglioramento delle capacità di monitoraggio e della conformità dei pagamenti sulla piattaforma in espansione di Noda, che supporta la nuova economia digitale in Europa.





Con sede nel Regno Unito, Noda aiuta i commercianti online in Europa a ricevere pagamenti bancari diretti dagli eCustomer tramite una soluzione completa di pagamento open banking sicura e immediata, come alternativa alle carte, e offre l’integrazione diretta con le banche nella maggior parte dei paesi europei.

