Riassunto: Nitro Software accoglie il nuovo CEO, Cormac Whelan

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Nitro Software, un leader globale in soluzioni SaaS PDF, eSign e documenti commerciali, oggi ha annunciato la nomina di Cormac Whelan all’incarico di Chief Executive Officer. Whelan sostituisce Sam Chandler, l’amministratore delegato di lunga durata e di successo dell’azienda a seguito della recente acquisizione di Nitro da parte di Potentia Capital, un’azienda di capitali privati.

Whelan è un imprenditore internazionale e un veterano nel settore del software che porta in azienda più di 30 anni di esperienza alla guida della crescita per start-up, società pubbliche e fondate su capitali privati in Europa, Asia e nelle Americhe. Dopo una lunga ricerca globale, l’esperienza comprovata di Whelan nella realizzazione di prodotti di importanza mondiale e di innovazione tecnologica strategica si era allineata alla visione di Nitro per la crescita globale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

