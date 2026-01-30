Riassunto: NIQ lancia uno schema innovativo che espone i miliardi persi nel Say–Do Gap

Il nuovo schema globale quantifica il divario tra l'intenzione del consumatore e il comportamento di acquisto effettivo, introducendo percorsi efficaci per recuperare volumi e alimentare la crescita

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--NielsenIQ (NYSE: NIQ) oggi ha annunciato il lancio del suo Say–Do Gap Measurement Framework, un innovativo insieme di misure del comportamento per trasformare il modo in cui i marchi e i rivenditori comprendono i consumatori di oggi e si orientano in una sfida urgente: i consumatori che dicono una cosa ma ne comprano un'altra. Con l'incertezza economica, le priorità che cambiano e abitudini di consumo che cambiano sempre più guidate da processi decisionali basati su valore, questo crescente divario è costato al settore più di 13 miliardi di unità vendute negli ultimi cinque anni, perdite che molte aziende non possono più permettersi di sottovalutare.

