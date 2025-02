Riassunto: NIPPON KINZOKU: annuncio dell’apertura del desk di supporto per la produzione di prove e il trattamento delle consegne

Creazione di un nuovo reparto specializzato: "Production Process & Support Dept."

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Martedì 1º aprile 2025, NIPPON KINZOKU CO., LTD. (TOKYO:5491) (sede centrale: Minato-ku, Tokyo) aprirà un "Trial Products & Consignment Processing Support Desk" con l'obiettivo di creare nuove partnership con i clienti.

Verrà creato un nuovo reparto specializzato, il "Production Process & Support Dept." per gestire le produzioni di prove, i campioni e il trattamento delle consegne, e si inizierà ad accettare richieste.

Il "Trial Production & Consignment Processing Support Desk" risponderà a tutte le esigenze di produzione di prove e di sviluppo utilizzando le nostre strutture, tecnologie e capacità di laminazione, formatura e di tubi saldati trafilati per soddisfare le esigenze in continua evoluzione del mercato per lo sviluppo dei prodotti dei nostri clienti.

Ufficio sviluppo vendite

NIPPON KINZOKU CO., LTD.

E-mail: nikkin-overseas@nipponkinzoku.co.jp

https://www.nipponkinzoku.co.jp/en/inquiry