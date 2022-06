Riassunto: Nilfisk sceglie la soluzione per centri di contatto di Talkdesk

L’importante produttore di apparecchiature professionali per la pulizia sfrutterà il potere dell’intelligenza artificiale per spianare la strada a esperienze migliori per agenti e clienti

SAN FRANCISCO e COPENAGHEN, Danimarca–(BUSINESS WIRE)–Talkdesk®, Inc., leader globale quanto a soluzioni per centri di contatto basati sul cloud fortemente orientati al cliente, e NetNordic Denmark, integratore di sistemi in ambienti cloud nonché unico partner di Talkdesk autorizzato nei Paesi nordici, hanno stretto una collaborazione per la fornitura di una soluzione per centri di contatto a Nilfisk. La pionieristica azienda danese specializzata in tecnologie e prodotti premium per la pulizia ha scelto la soluzione di Talkdesk, con implementazione da parte di NetNordic, in quanto le sue esclusive funzionalità per il coinvolgimento della forza lavoro basate sull’intelligenza artificiale (AI) consentiranno a Nilfisk di trasformare sia l’esperienza degli agenti sia quella legata al servizio al cliente (CX).

L’ingegnere danese P.A. Fisker ha fondato Nilfisk nel 1906, ispirato dalla passione per la conoscenza e dal proposito di creare un’azienda alimentata dalla tecnologia.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Talkdesk – Contatto per i media nella regione EMEA:

Samantha Cupples



samantha.cupples@talkdesk.com

Nilfisk – Contatto per i media:

Allan Jørgensen



ajoergensen@nilfisk.com