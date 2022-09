Riassunto: NexPlayer offrirà una potente combinazione di protezione e qualità video tramite l’integrazione con Verimatrix Streamkeeper e Watermarking

È uno dei primi partner Verimatrix a rafforzare ulteriormente le proprie capacità antipirateria con l’integrazione simultanea degli appositi strumenti avanzati Streamkeeper e Watermarking

AIX-EN-PROVENCE, Francia e SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–Notizie normative:

Verimatrix, (Euronext Parigi: VMX) (Parigi: VMX), leader nello sviluppo di soluzioni di sicurezza orientate alle persone e alla base del moderno mondo connesso, oggi ha annunciato che l’azienda madrilena NexPlayer ha integrato il suo omonimo lettore multischermo SDK sia con la piattaforma Verimatrix StreamkeeperSM Multi-DRM sia con gli associati strumenti Verimatrix Watermarking per proteggere ulteriormente i preziosi contenuti d’intrattenimento dei suoi clienti.

Acclamato per l’efficienza con cui fa fronte a problemi di complessità, sicurezza e qualità video, NexPlayer funziona con qualsiasi dispositivo – Android, iOS, Smart TV come Samsung, Hisense e LG, console giochi come Xbox e PlayStation, giochi Unity e browser HTLM5.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Referente Verimatrix per gli investitori

Jean-François Labadie, Direttore finanziario



finance@verimatrix.com

Referente Verimatrix per i media

Matthew Zintel



matthew.zintel@zintelpr.com

Referente presso NexPlayer

Nacho Massa



nacho.massa@nexplayer.com