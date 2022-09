Riassunto: Nexign lancia una nuova soluzione gestionale dei ricavi volta ad accrescere il potenziale e ad accelerare la monetizzazione per i CSP

Nexign Revenue Management offre agli operatori una flessibilità illimitata per capitalizzare i modelli e i servizi di monetizzazione emergenti, oltre la connettività

La nuova soluzione cloud nativa fornisce un’unica piattaforma convergente per gestire l’intero processo di generazione dei ricavi in tutti i settori, ottimizzare i processi aziendali e assicurare la flessibilità operativa

La soluzione supporta la monetizzazione dei servizi 5G

SAN PIETROBURGO, Russia–(BUSINESS WIRE)–Nexign, fornitore leader di soluzioni BSS e di digitalizzazione, lancia una nuova soluzione cloud nativa che fornisce ai fornitori di servizi di comunicazione (CSP) una flessibilità illimitata per sfruttare i vantaggi dei modelli e servizi di monetizzazione emergenti, oltre alla connettività. Nexign Revenue Management fornisce un’unica piattaforma convergente per aiutare gli operatori a consolidare flussi di ricavi diversi e a gestire l’intero processo di generazione dei ricavi in tutti i settori aziendali.





Contacts

Contatto editoriale:

PR_Group@nexign.com