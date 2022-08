Riassunto: Nexeon raccoglie oltre 200 milioni di dollari per finanziare la produzione di materiali per batterie

MILTON PARK, Inghilterra–(BUSINESS WIRE)–Dopo l’annuncio del 26 gennaio 2022 sul partenariato strategico con SKC e sul relativo investimento da parte di quest’ultimo, il leader nello sviluppo e produzione di materiali per batterie Nexeon ha completato la seconda chiusura della sua raccolta fondi, con un finanziamento totale di 170 milioni di dollari USA. Dopo questo round, nelle tecnologie di Nexeon confluiscono ulteriori investimenti commerciali del valore di 50 milioni di dollari.

Il capitale raccolto fornirà risorse aggiuntive per velocizzare l’espansione delle capacità produttive di Nexeon, per la produzione annuale in serie di decine di migliaia di tonnellate dei materiali anodici a base di silicio dell’azienda, da utilizzare nelle batterie ricaricabili agli ioni di litio.

